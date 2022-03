Nome nuovo per il centrocampo della Juve: ai bianconeri piace Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid

La Juventus punta ad un nome nuovo per il centrocampo visto che piace il profilo di Rodrigo De Paul.

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, ora in Nazionale, è un profilo ideale per Allegri. Il capo scout, Matteo Tognozzi, era in Argentina a seguire alcuni talenti e ha incontrato l’agente Jimenez. Lo riporta Tuttosport.