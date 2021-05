Calciomercato Juve: la posizione del club su De Sciglio e Rugani

Calciomercato Juve: le ultime sul futuro di De Sciglio e Rugani, entrambi ancora di proprietà del club bianconero. I dettagli

Nel calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata a risolvere anche la questione prestiti. Numerosi giocatori ormai fuori dal progetto potrebbero infatti tornare alla Continassa.

Non sembra però il caso di De Sciglio e Rugani: come riportato da Gazzetta.it, entrambi non torneranno alla Juve e restano in attesa di proposte. Il terzino si è già espresso sulla sua volontà di rimanere a Lione, mentre il centrale del Cagliari ascolterà offerte dal club sardo o da altre società di Serie A.