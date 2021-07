Calciomercato Juve, i bianconeri valutano l’alternativa a Locatelli

I bianconeri spingono per l’acquisto di Locatelli dal Sassuolo, ma allo stesso tempo valutano anche un altro profilo

L’obiettivo primario in casa Juve, in questo momento, è quello di regalare un centrocampista a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista, come ormai risaputo, è quello di Manuel Locatelli, fresco campione d’Europa con la Nazionale e autore di un’ottima annata con la maglia del Sassuolo. Arrivare all’ex Milan, però, non è semplice per via degli elevati costi dell’operazione e il club bianconero valuta quindi un’alternativa per non restare a mani vuote.

Si tratta di Corentin Tolisso che, secondo l’Equipe, è in uscita dal Bayern Monaco. I bavaresi, per lasciar partire il centrocampista transalpino, chiedono almeno 20 milioni di euro.

