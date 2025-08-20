Calciomercato Juve, la risposta di Locatelli di fronte a quella maxi offerta - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Locatelli dice no all’Al Ahli e ribadisce fedeltà ai bianconeri

Nel pieno del Calciomercato Juve, arriva una dichiarazione forte e chiara da parte di uno dei pilastri della squadra: Manuel Locatelli ha scelto di restare alla Juventus, respingendo le sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Il centrocampista bianconero, nonché capitano designato per la nuova stagione, ha voluto mettere fine alle voci con un gesto semplice ma estremamente significativo: un post sui social.

Nei giorni scorsi, l’Al Ahli aveva presentato una proposta da 25 milioni di euro per il cartellino di Locatelli, cifra importante ma giudicata insufficiente dalla dirigenza juventina. Tuttavia, a fare notizia non è stato tanto il rifiuto del club, quanto la risposta del giocatore stesso. Il messaggio di Locatelli è arrivato via Instagram, con una foto che lo ritrae esultante dopo un gol segnato in Venezia-Juve della passata stagione. La didascalia? Tre parole che per ogni tifoso bianconero hanno un significato speciale: “Fino alla Fine”.

Un post che, nel contesto del Calciomercato Juve, vale più di un comunicato ufficiale. È una presa di posizione netta e definitiva, con cui Locatelli ha voluto ribadire non solo il suo attaccamento alla maglia, ma anche il suo ruolo centrale nel progetto tecnico di Thiago Motta. Il centrocampista italiano, arrivato nel 2021 dal Sassuolo, ha conquistato progressivamente lo spogliatoio e il cuore dei tifosi, diventando un punto fermo della Juventus attuale.

Il gesto di Locatelli rappresenta un segnale forte anche per il club, impegnato in una sessione di mercato all’insegna dell’equilibrio tra sostenibilità economica e competitività. In un momento in cui molti giocatori scelgono destinazioni esotiche per motivi economici, il “no” di Locatelli rafforza la linea di un gruppo che vuole tornare protagonista in Italia e in Europa con serietà, identità e senso di appartenenza.

Il Calciomercato Juve prosegue quindi con una certezza in più: Locatelli resta, pronto a guidare il centrocampo bianconero nella nuova stagione. Una scelta che va oltre i milioni e che conferma quanto il legame tra il giocatore e la maglia della Juventus sia più forte di qualsiasi offerta. Fino alla Fine, davvero.