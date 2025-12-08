Calciomercato Juve, Maignan potrebbe vestire la maglia bianconera. La situazione non lascia dubbi

Maignan sempre più lontano dal Milan: il calciomercato Juve osserva e i rossoneri preparano il dopo-Mike

Il caso Maignan continua a tenere in allerta tutto l’ambiente rossonero. A Milanello si respira un’aria di incertezza che va oltre le prestazioni in campo, perché il rinnovo del portiere francese appare ormai un puzzle irrisolvibile. Secondo le ultime rivelazioni di SportMediaset XXL, le distanze tra il Milan e l’entourage dell’estremo difensore restano enormi, al punto da far pensare che l’avventura di Maignan in rossonero possa avviarsi al tramonto già a fine stagione.

Il nodo economico: la forbice è troppo ampia

Il contratto di Maignan scadrà il 30 giugno 2026, ma il prolungamento sembra un miraggio. Il portiere – considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo – chiede un ingaggio da top player: 8 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che riflette il suo peso tecnico, la leadership nello spogliatoio e il prestigio internazionale acquisito negli ultimi anni.

Il Milan, però, non intende aderire a queste condizioni. La proprietà, attenta a mantenere equilibrio nel monte ingaggi, ha fissato il tetto massimo a 5 milioni annui. Una differenza troppo ampia per pensare di trovare un’intesa nel breve periodo. È proprio questa distanza a spingere molti a credere che il futuro di Maignan sia ormai scritto, e che i rossoneri debbano prepararsi a un addio doloroso.

Inter, Juve e big europee alla finestra

Lo scenario di rottura attira inevitabilmente le attenzioni dei grandi club. In Premier League, il Chelsea osserva con interesse la situazione; in Francia, il PSG valuta un eventuale ritorno a casa del portiere. Ma a far discutere maggiormente sono le ipotesi italiane: Inter e soprattutto Juventus seguono da vicino l’evoluzione della trattativa. L’idea di vedere Maignan alla Juve non è più fantascienza, soprattutto qualora il portiere arrivasse a scadenza nel 2026.

Il dopo-Maignan: casting aperto

Il Milan, consapevole del rischio, ha già avviato il lavoro per trovare un sostituto all’altezza. Restano vive le piste che portano a Zion Suzuki del Parma ed Elia Caprile del Cagliari, ma nelle ultime ore ha preso quota una candidatura d’élite: Andriy Lunin. L’ucraino del Real Madrid, classe 1999, è visto come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Maignan e garantire continuità tra i pali.

Il tempo stringe: il club deve progettare un futuro che, salvo ribaltoni, sarà senza il suo numero uno.

