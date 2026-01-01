Calciomercato Juve, Tonali arriverà a giugno? Nel frattempo i bianconeri sono decisi a trattare quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Juve, Tonali potrebbe arrivare? Nel frattempo c’è anche una trattativa

Il Calciomercato Juve si sta muovendo su due binari distinti, con la dirigenza bianconera pronta a operare con pragmatismo per l’inverno e ambizione per l’estate. Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla strategia del club, svelando le mosse che Andrea Commisso sta preparando per rinforzare la squadra e dare a Luciano Spalletti i giusti strumenti per affrontare la seconda parte della stagione e costruire una squadra competitiva per il futuro.

Gennaio: necessità di Guido Rodriguez

Per quanto riguarda il mercato invernale, la Juventus ha individuato una priorità: rinforzare il centrocampo. In particolare, il profilo che risponde a questa esigenza è quello di Guido Rodriguez, centrocampista argentino classe 1994 attualmente al West Ham. Baiocchini ha rivelato che il giocatore, esperto e di buon livello, rappresenta una “necessità immediata” per il club bianconero. Rodriguez, che potrebbe arrivare a costi relativamente contenuti, porterebbe quella giusta esperienza internazionale per affrontare i mesi intensi che attendono la squadra, dando equilibrio alla mediana senza gravare troppo sul bilancio.

Giugno: il sogno è Tonali

Ma la vera novità riguarda il Calciomercato Juve per la prossima estate. Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, è diventato l’obiettivo “monstre” per la Juve, con l’intenzione di costruire una squadra che possa competere ad altissimi livelli nelle stagioni future. Baiocchini ha confermato che, sebbene Tonali non possa essere preso a gennaio, la Juventus sta già lavorando su una trattativa che potrebbe culminare in un colpo da novanta a giugno. Secondo il giornalista, si parla più di un “corteggiamento” che di una vera e propria trattativa, ma l’interesse da parte dei bianconeri è forte e concreto. Spalletti, che conosce bene Tonali e lo considera un giocatore ideale per il suo sistema di gioco, potrebbe finalmente riunirsi con il giovane centrocampista, con la Juve pronta a fare un’offerta per riportarlo in Italia.