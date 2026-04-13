Calciomercato Juventus: futuro deciso per Boga e Holm? Le decisioni sui riscatti dei due giocatori. Cosa succederà al termine della stagione

Calciomercato Juventus: è stata presa questa decisione per il futuro di Boga e Holm. Sarà riscatto o no a fine stagione? Le ultimissime

Il lavoro della dirigenza in vista della prossima sessione estiva di calciomercato è già entrato nel vivo. L’obiettivo primario della Juventus è blindare i giocatori che si sono messi maggiormente in luce durante gli ultimi mesi, garantendo continuità al progetto tecnico. Sotto i riflettori ci sono le situazioni contrattuali di due protagonisti assoluti della seconda metà di stagione: l’esterno svedese e il fantasista ivoriano.

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L’asse con il Bologna per Emil Holm: la chiave è Joao Mario

L’impatto di Emil Holm dal suo sbarco a Torino a gennaio ha convinto pienamente tutto l’ambiente bianconero. Giunto in prestito dal Bologna, il laterale si è inserito con enorme facilità nei rigidi schemi tattici, offrendo un rendimento di altissima affidabilità sulla corsia. Nonostante la forte volontà di trattenerlo, le dinamiche economiche impongono cautela: il diritto di riscatto pattuito in inverno è fissato a 15 milioni di euro, una somma attualmente ritenuta troppo elevata dalle casse societarie.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la strategia del club è chiara: intavolare rapidamente una nuova negoziazione per ottenere il rinnovo del prestito per un’altra annata, posticipando così l’esborso. La carta vincente per sbloccare la trattativa potrebbe essere Joao Mario. L’esterno, trasferitosi in Emilia a gennaio come pedina di scambio, ha trovato l’ambiente ideale e i vertici rossoblù puntano a confermarlo con decisione. Questo perfetto incastro di mercato favorirebbe la fumata bianca per la permanenza di Holm a Torino.

Boga convince tutti: pronto il versamento al Nizza

Se per la difesa si lavora di diplomazia, in attacco il futuro si tinge di certezze. Secondo le ultimissime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il destino di Jérémie Boga è delineato in maniera definitiva: la Juventus è pronta a blindare il suo profilo a titolo definitivo. L’ivoriano ha conquistato i piani alti grazie a prestazioni esplosive, convincendo il club a esercitare senza indugi l’opzione di acquisto.

L’operazione con il Nizza comporterà un esborso pattuito di soli 4,8 milioni di euro, un investimento rivelatosi estremamente conveniente. I numeri dell’attaccante giustificano pienamente la spesa: in appena cinque mesi, il talento ha messo a segno 4 reti dal peso specifico elevatissimo, culminate con il sigillo decisivo nella recente trasferta di Bergamo. Le sue accelerazioni letali hanno spazzato via ogni dubbio iniziale, rendendo la riconferma una pura e felice formalità burocratica.