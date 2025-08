Calciomercato Juventus: le priorità e i nomi dell’algoritmo di Comolli. Rispunta un nome da derby già accostato nelle scorse finestre

La Juventus lavora per completare il mosaico a disposizione del tecnico Igor Tudor con un ultimo rinforzo per reparto. Mentre si sogna il ritorno di Kolo Muani in attacco e si valuta un ballottaggio danese a centrocampo, la dirigenza bianconera monitora con attenzione anche il mercato dei difensori, pronta a intervenire in caso di un’uscita eccellente.

Le priorità in attacco e a centrocampo

Per l’attacco, l’obiettivo numero uno resta il ritorno del francese Randal Kolo Muani dal PSG. A centrocampo, invece, la sfida è tra due talenti danesi: Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona e Matt O’Riley del Brighton. La scelta finale dipenderà dalle condizioni economiche e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Caccia al difensore: i nomi de La Gazzetta dello Sport

La ricerca di un nuovo difensore, come riporta La Gazzetta dello Sport, è legata alla possibile cessione di Lloyd Kelly. Se l’inglese dovesse partire, la Juve ha già pronta una lista di alternative. Sul taccuino c’è un vecchio pallino come il polacco Jakub Kiwior, classe 2000 in uscita dall’Arsenal e cercato anche dal Porto. Altri profili seguiti sono il greco Konstantinos Koulierakis (2003) del Wolfsburg e il brasiliano Lucas Beraldo (2003), il cui nome è emerso nei dialoghi con il PSG per Kolo Muani.

L’idea Singo per la fascia: l’indiscrezione di Tuttosport

Oltre a un centrale, la Juventus potrebbe intervenire anche sull’esterno. Secondo Tuttosport, un nome da tenere d’occhio è quello di Wilfried Singo. L’ivoriano classe 2000, ceduto dal Torino al Monaco nel 2023 per 9,1 milioni di euro, ha un contratto fino al 2028. Nelle sue due stagioni nel principato ha dimostrato una grande duttilità, giocando spesso anche da difensore centrale oltre che nel suo ruolo naturale di terzino destro. Questa sua versatilità lo rende un profilo particolarmente interessante per il sistema di gioco di Igor Tudor.