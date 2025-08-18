Calciomercato Juventus: Comolli alla finestra per il colpo Zhegrova. Il dirigente bianconere fa sul serio per il fantasista del Lille, ma l’OM è davanti

Mentre la dirigenza lavora per sfoltire la rosa e definire le operazioni in uscita, il calciomercato della Juventus si accende con un nuovo obiettivo per il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il club bianconero ha messo nel mirino Edon Zhegrova, talentuoso esterno d’attacco del Lille che si è messo in luce nell’ultima stagione di Ligue 1. Il direttore generale Damien Comolli ha mosso i primi passi, avviando una fase esplorativa per comprendere la fattibilità di un’eventuale operazione. Tramite una rete di intermediari, è stata inviata una richiesta di informazioni all’entourage del giocatore per sondare il terreno, capire i margini di manovra e delineare i contorni economici di un potenziale trasferimento.

Il profilo di Zhegrova corrisponde perfettamente alle esigenze tecniche indicate da Igor Tudor. L’ala destra kosovara, nota per la sua abilità nel dribbling e la sua fantasia, porterebbe in dote quella capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica che è fondamentale nel gioco del tecnico croato. La sua giovane età e le prospettive di crescita lo rendono un investimento ideale, un giocatore in grado di aumentare sensibilmente la qualità e l’imprevedibilità negli ultimi trenta metri, offrendo un’alternativa di spessore a profili come Conceição e Yildiz.

Tuttavia, la strada per arrivare al talento del Lille è tutt’altro che in discesa. Il principale e più agguerrito concorrente per la Juventus è il Marsiglia. Il club della Costa Azzurra, infatti, si è mosso con largo anticipo e da settimane sta portando avanti un dialogo serrato con il Lille per trovare un accordo. La loro necessità di rinforzare le corsie laterali li ha resi particolarmente determinati, e sono ormai pronti a passare dalla fase dei contatti a quella di un’offerta ufficiale.

Di fronte a questo scenario, la Juventus per ora adotta una strategia attendista. Comolli osserva la situazione “dalla finestra”, valutando attentamente l’investimento complessivo e attendendo che le cessioni programmate possano liberare le risorse necessarie per lanciare un affondo. L’operazione va incastrata con precisione, rispettando i rigidi vincoli di bilancio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la Juventus, dopo aver manifestato il proprio interesse, avrà la forza e la rapidità per inserirsi con decisione in una trattativa che, al momento, vede il Marsiglia in netta pole position.