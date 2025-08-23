Calciomercato Juventus: 10 affari in 10 giorni. Il difficilissimo compito di Comolli per completare l’organico e liberare gli esuberi

La Juventus si prepara a dieci giorni decisivi per completare la sua rivoluzione di mercato. Il direttore generale Damien Comolli si trova di fronte a una vera e propria corsa contro il tempo per sfoltire la rosa e fornire a mister Igor Tudor i rinforzi necessari.

La strategia di Comolli è stata chiara fin da subito: vendere per poter comprare. Un approccio che ha garantito la stabilità finanziaria, ma che ha anche rallentato le operazioni. Ora, con l’inizio del campionato, è arrivato il momento di accelerare per definire la rosa. La lista dei partenti è ancora lunga. Le cessioni prioritarie restano quelle di Dusan Vlahovic, con una trattativa complessa con il Milan, e di Nico Gonzalez, promesso sposo dell’Atletico Madrid. A questi si aggiungono altri esuberi come Tiago Djaló, le cui partenze sono fondamentali per alleggerire il bilancio.

Una volta incassato il tesoretto, la Juventus si concentrerà sui suoi obiettivi. Il nome in cima alla lista di Tudor è quello di Randal Kolo Muani, ritenuto il perno ideale per l’attacco. Ma non è l’unico rinforzo desiderato. La società è alla ricerca anche di un nuovo esterno offensivo, con Edon Zhegrova come profilo preferito, e di un centrocampista di qualità, con Matt O’Riley come obiettivo principale.

Questi ultimi dieci giorni di mercato metteranno alla prova le capacità di Comolli. La sua “pagella” finale sarà scritta il primo settembre, quando si capirà se sarà riuscito a completare questo complicato puzzle per dare a Tudor una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative dei tifosi.