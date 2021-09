Calciomercato Juventus, Cherubini si inserisce per Dani Olmo: le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri si sarebbero inseriti nella corsa a Dani Olmo, giovane talento della Spagna in forza al Lipsia

Secondo quanto riportato da AS, la Juventus si sarebbe inserita nella corsa per Dani Olmo, forte attaccante in forza al Lipsia e seguito ormai da diverso tempo da vari top club europei. In passato, il calciatore classe ’98 era accostato anche al Milan.

Ora anche la Juventus lo avrebbe inserito nella lista dei desideri per la prossima stagione. Olmo si è messo in mostra recentemente all’Europeo con la sua Spagna, disputando un incontro su altissimi livelli in semifinale contro l’Italia.