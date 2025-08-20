Calciomercato Juventus: Douglas Luiz al Nottingham Forest. Le cifre e quando fa le visite

Calciomercato Juventus: Douglas Luiz al Nottingham Forest. Le cifre dell’affare e quando il centrocampista brasiliano farà le visite

La lunga e complessa telenovela è giunta al termine: Douglas Luiz sarà un nuovo giocatore del Nottingham Forest. L’affare è concluso e si stanno definendo solo gli ultimi dettagli burocratici prima di dare il via al viaggio del giocatore verso l’Inghilterra.

I dettagli dell’operazione: 30 milioni alla Juve

Dopo un lungo braccio di ferro, i due club hanno finalmente trovato la quadra. L’operazione si è chiusa sulla base di una cifra vicina ai 30 milioni di euro (32.5 milioni tra prestito con obbligo e bonus), che il club inglese verserà nelle casse della Juventus. Un compromesso che soddisfa la Signora, che riesce a cedere in prestito con obbligo di riscatto condizionato in base al numero di presenze un giocatore fuori dal progetto tecnico, evitando una minusvalenza e incassando un tesoretto fondamentale.

I tempi ora sono strettissimi. Il Nottingham Forest sta pianificando il viaggio del centrocampista brasiliano verso il Regno Unito, non appena verrà completato lo scambio di documenti. Se tutto procederà secondo i piani, le visite mediche potranno svolgersi già nella giornata di domani, giovedì.

Per Douglas Luiz si tratta di un ritorno in Premier League dopo una sola, deludente stagione in bianconero. Per la Vecchia Signora, la sua partenza è una boccata d’ossigeno per il bilancio e, soprattutto, la chiave che sblocca definitivamente il mercato in entrata. Con i 30 milioni incassati, il DG Damien Comolli potrà ora lanciare l’assalto finale al grande rinforzo per il centrocampo richiesto da Igor Tudor.