Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Alvarez: Trezeguet alleato dei bianconeri

Julian Alvarez, è la stella del River Plate e, per la Juventus, il piano B a Dusan Vlahovic. Anche lui va in scadenza nel dicembre 2022 e non ha intenzione di rinnovare il suo contratto (ha già rifiutato di aumentare la clausola rescissoria oggi fissata a 20 milioni che diventano 25 negli ultimi giorni di mercato).

Su di lui ci sono Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, mentre in Italia è forte la concorrenza della Fiorentina (che cerca proprio il sostituto di Vlahovic). Secondo Tnt Sport la Juve manderà un osservatore in occasione della partita col Racing del prossimo 24 novembre. I rapporti tra i viola e i Millonarios sono ottimi – scrive il Corriere dello Sport -, ma attenzione anche ai bianconeri: a breve nel club di Buenos Aires si terranno le elezioni per individuare il successore di Roberto D’Onofrio, l’attuale presidente. Dovesse vincere Antonio Caselli, il suo vice diventerebbe David Trezeguet.

