Nuovi aggiornamenti dalla Germania sul futuro di James Rodriguez: la Juventus è sulle tracce del fantasista colombiano, cifre e dettagli

Nuove voci sul futuro di James Rodriguez, ancora accostato alla Juventus. Il fantasista colombiano non è una prima scelta di Kovac al Bayern Monaco e non è da escludere un addio già nella sessione di mercato di gennaio: CR7 lo rivorrebbe con sè e spuntano le cifre della possibile trattativa…

Bild sottolinea che i bavaresi chiedono 60 milioni di euro per il cartellino dell’ex Real Madrid: dirigenza tedesca pronta a trattare, così come i bianconeri. A facilitare l’operazione potrebbe essere l’agente Jorge Mendes, in contatto continuo con il direttore sportivo Fabio Paratici…