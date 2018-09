Calciomercato Juventus, idea James Rodriguez per l’attacco: Cristiano Ronaldo in pressing sulla dirigenza bianconera

Reduce da una sessione di mercato estivo da protagonista, la Juventus è già al lavoro per studiare le prossime mosse. E dalla Spagna rimbalza una voce clamorosa: secondo quanto riportato da Don Balon, i bianconeri stanno pensando a James Rodriguez. Il colombiano, attualmente al Bayern Monaco, ha uno sponsor d’eccezione: ci riferiamo a Cristiano Ronaldo.

Il portale spagnolo rivela che CR7 è in pressing sulla dirigenza bianconera per l’acquisto del fantasista, suo compagno ai tempi del Real Madrid. I bavaresi difficilmente si priveranno del calciatore, ma il portoghese è al lavoro per tornare a giocare insieme a lui. Un legame speciale, evidenziato dalle aspre critiche rivolte alla dirigenza madrilena quando venne deciso di mandarlo via destinazione Bavaria. Attesi aggiornamenti, Juventus a caccia di un altro colpaccio…