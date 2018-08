La Juventus può trattenere Moise Kean, cercato da diverse squadre europee nell’attuale sessioni di calciomercato

Cercato da Parma e Udinese in Serie A, ma anche da prestigiosi club europei come Marsiglia, Nizza, Borussia Dortmund e, in ultimo, dal Monaco, Moise Kean potrebbe infine essere trattenuto alla Juventus. Come riportato da Sportitalia, il club bianconero punta sulla permanenza dell’attaccante classe 2000, almeno fino a gennaio. Il giocatore, nato a Vercelli da genitori ivoriani, è stato tra i protagonisti dell’Under 19 italiana ai recenti Europei di categoria giocati in Finlandia. Nell’ultima stagione, l’attaccante ha giocato in prestito all’Hellas Verona: col club scaligero, per lui, 19 presenze e 4 reti in campionato.