Juventus, torna il blocco italiano: i nomi nella lista di Cherubini

Calciomercato Juventus, il club bianconero è pronto a tornare al passato e ricostruire il blocco azzurro. I nomi seguiti da Cherubini

La Juventus sta continuando a sondare il terreno in vista della prossima stagione e nella lista di Cherubini c’è l’ipotesi di una ricostruzione del blocco azzurro con tanti nomi di giovani e italiani.

In prima fila c’è Zaniolo, oggetto del desiderio dei bianconeri. Oltre a lui piace tanto anche Raspadori. In mezzo al campo Jorginho, per il posto di Arthur, e Frattesi mentre sulla corsia mancina piace Emerson Palmieri per sostituire Alex Sandro. Lo riporta Tuttosport.