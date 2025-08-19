Calciomercato Juventus: no a 25 milioni dell’Al Ahli per Locatelli. Ma a quella cifra… La situazione del centrocampista è da approfondire

Il futuro di Manuel Locatelli rischia di diventare un tema caldo del mercato estivo della Juventus. Il centrocampista della Nazionale, punto di riferimento per il tecnico Igor Tudor, è finito nel mirino del calcio saudita, creando un bivio strategico per la dirigenza bianconera, combattuta tra la volontà di confermare un pilastro della squadra e la necessità di finanziare la propria campagna acquisti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club saudita dell’Al Ahli ha mosso i primi passi ufficiali, presentando alla Continassa una prima offerta formale da 25 milioni di euro. La risposta della Juventus è stata tanto rapida quanto decisa: un “no” secco, con la proposta rispedita al mittente perché ritenuta ampiamente insufficiente. Per la Vecchia Signora, infatti, Locatelli non è un giocatore sul mercato, e la sua valutazione non scende al di sotto dei 40 milioni di euro. Solo di fronte a una cifra di tale portata, il club potrebbe sedersi al tavolo per discutere una possibile cessione.

La posizione del club è rafforzata sia dall’importanza del giocatore, ritenuto cruciale per la costruzione del gioco e per la sua leadership all’interno dello spogliatoio, sia dalla volontà dello stesso Locatelli. Il centrocampista, legato alla Juventus da un contratto fino al 2028, si trova molto bene a Torino e non ha manifestato alcuna intenzione di lasciare il progetto bianconero.

Tuttavia, la situazione rimane fluida. La necessità della Juventus di realizzare plusvalenze per equilibrare i conti e finanziare altri colpi di mercato rende il club potenzialmente vulnerabile di fronte a un’offerta irrinunciabile. L’Al Ahli, dal canto suo, non sembra intenzionato a desistere. Le indiscrezioni parlano di un possibile e imminente rilancio, con una nuova proposta che potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla soglia dei 40 milioni. Un’offerta di quella portata diventerebbe “difficilmente ignorabile” per la dirigenza juventina. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire se l’assalto saudita si concretizzerà, aprendo un nuovo capitolo per il centrocampo bianconero, o se Manuel Locatelli resterà il faro della squadra di Tudor.