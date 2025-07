Calciomercato Juventus: proposto Lucas Vazquez. La posizione dei bianconeri all’idea di ingaggiare l’esterno svincolatosi dal Real Madrid

La Juventus sta cercando di rinforzare la fascia destra, che è una delle priorità per la prossima stagione, soprattutto considerando le uscite di Alberto Costa, diretto verso lo Sporting Lisbona, e di Timothy Weah, pronto a trasferirsi al Marsiglia. Oltre all’interesse per Marc Pubill, il club bianconero avrebbe messo nel mirino anche Lucas Vazquez, recentemente svincolato dal Real Madrid dopo aver trascorso l’intera carriera nella capitale spagnola.

Come riportato da Tuttosport, il profilo del terzino spagnolo è stato proposto alla Juventus dai suoi agenti nelle ultime ore. Il giocatore, che vanta una carriera ricca di successi con la maglia blanca, è considerato una figura di grande esperienza e carisma. Con il Real Madrid, Vazquez ha vinto numerosi trofei, inclusi titoli di Champions Leaguee La Liga, e il suo arrivo alla Juventus sarebbe vantaggioso sia per la sua presenza in campo sulla fascia destra, sia per il suo ruolo nello spogliatoio come guida per i compagni più giovani.

Vazquez Juve, un’opportunità per dare esperienza

Il calciomercato Juve sta valutando questa opportunità, poiché il giocatore arriverebbe a parametro zero, con l’unico costo rappresentato dall’ingaggio. Vazquez ha espresso la volontà di firmare un contratto biennale, ma potrebbe essere disposto a sottoscrivere un accordo annuale con l’opzione di rinnovo, che si attiverebbe al raggiungimento di determinate condizioni. A Madrid, il 32enne percepiva uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro annui, ma la proposta della Juventus non dovrebbe raggiungere tale cifra, e sarà interessante capire se il giocatore accetterà un ingaggio inferiore.

Oltre a Vazquez, la Juventus sta seguendo anche altri nomi per la fascia destra. Tra questi, Marc Pubill dell’Almería, che recentemente ha attirato l’interesse di club come Wolverhampton e Milan. Per assicurarsi il giocatore, che classe 2003, potrebbero essere sufficienti circa 15 milioni di euro. In alternativa, il club bianconero sta monitorando anche Josha Vagnoman, in scadenza con lo Stoccarda nel 2026, e Daniel Munoz, che ha avuto una stagione brillante con il Crystal Palace. Infine, Dodo della Fiorentina rimane una possibilità, ma la valutazione del suo cartellino è considerata alta dal club viola.