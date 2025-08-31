Calciomercato Juventus: Zhegrova nel mirino, tutto legato al futuro di Nico Gonzalez. Si sblocca tutto? Le ultimissime

La Juventus è attiva nelle ultime ore di calciomercato e mantiene viva la pista che porta a Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro classe 1999 in forza al Lille. Giocatore rapido, tecnico e abile nell’uno contro uno, Zhegrova è reduce da stagioni di alto livello in Ligue 1 e ha già attirato l’interesse dell’Olympique Marsiglia, la cui prima offerta è stata respinta dal club francese.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, nella serata di ieri sono proseguiti i contatti diretti tra Juventus e Lille. I bianconeri, però, restano in attesa di sviluppi legati a un’uscita importante in attacco: quella di Nico Gonzalez, esterno argentino classe 1998 arrivato un anno fa dalla Fiorentina. Dopo una stagione altalenante, Gonzalez è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, che lo considera il rinforzo ideale per la fascia sinistra.

Il club spagnolo, allenato da Diego Simeone, ha presentato una nuova offerta ufficiale alla Juventus, con l’obiettivo di chiudere rapidamente l’operazione. La cessione dell’argentino rappresenterebbe per la società bianconera un passaggio chiave per liberare spazio in rosa e risorse economiche da reinvestire.

In questo scenario, Zhegrova è il primo nome sulla lista di Igor Tudor, tecnico croato della Juventus, che apprezza la duttilità e la capacità di creare superiorità numerica dell’esterno kosovaro. Il piano è chiaro: se Gonzalez dovesse trasferirsi all’Atletico Madrid, la Juventus sarebbe pronta a puntare con decisione su Zhegrova, cercando di soddisfare le richieste economiche del Lille e consegnare a Tudor un rinforzo immediatamente pronto per la Serie A.

In caso contrario, la trattativa resterebbe complessa, complice la necessità di rispettare i vincoli di bilancio e mantenere equilibrio negli investimenti.

Le prossime ore saranno decisive per il calciomercato Juventus: tra la possibile partenza di Nico Gonzalez e l’assalto a Edon Zhegrova, la dirigenza bianconera si gioca una parte cruciale della strategia estiva, con l’obiettivo di consegnare a Tudor una squadra competitiva su tutti i fronti.