Calciomercato Juventus, quante opzioni! Hojbjerg rimane tra gli obiettivi bianconeri, ma ci sono anche altre piste. Nomi nuovi anche per la fascia

Calciomercato Juventus, quante opzioni! I bianconeri lavorano su più piste a centrocampo: da Hojbjerg a Schlager, ma non solo. Ipotesi anche Palestra!

A Marsiglia lo considerano il pupillo di Roberto De Zerbi e il presidente Pablo Longoria lo ha blindato definendolo incedibile. Ciononostante, la Juventus non molla la presa su Pierre-Emile Hojbjerg, convinta che il centrocampista danese sia il leader tecnico e carismatico che manca alla squadra bianconera. La Vecchia Signora continuerà a insistere nelle prossime settimane, sperando di incrinare la resistenza dei francesi, decisi a trattenerlo in questa finestra di mercato. Hojbjerg è un obiettivo di lunga data per la Juve, che lo aveva già corteggiato in passato. Il prezzo? Non esiste una valutazione ufficiale, proprio perché il Marsiglia lo considera fuori mercato.

Secondo il Corriere dello Sport, sempre per il centrocampo, si registrano nuovi contatti con l’entourage di Xaver Schlager. L’austriaco del Lipsia, in scadenza a giugno, non ha ancora rinnovato e cerca nuovi stimoli. La corte della Juve lo lusinga: l’idea è di bloccarlo ora per l’estate a parametro zero, ma non si esclude un tentativo anticipato già a gennaio.

Per il futuro, i riflettori restano puntati su Ismaël Koné del Sassuolo (in prestito dal Marsiglia) e Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, quest’ultimo con una valutazione di 50-60 milioni di euro.

La Juve si muove anche su altri fronti. Si valutano innesti per la fascia e l’attacco. Tra i nomi per l’esterno c’è Zeki Celik della Roma, in trattativa per il rinnovo ma con l’agente che ascolta altre offerte. Il preferito resta però Marco Palestra, classe 2005 dell’Atalanta (attualmente in prestito al Cagliari), corteggiato anche dall’Inter e da club di Premier League. La Dea chiede 40 milioni e vorrebbe lasciarlo in Sardegna fino a giugno.

Infine, continua il pressing del Genoa di Daniele De Rossi su Mattia Perin. I rossoblù lo hanno individuato come prima scelta per la porta e spingono per averlo a gennaio. Al momento mancano le condizioni economiche, ma la determinazione dei liguri potrebbe cambiare lo scenario nelle prossime settimane.

