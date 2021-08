Calciomercato Juventus, Pjanic non è più una priorità: il motivo

Calciomercato Juventus, più lontano il ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Ecco perchè il bosniaco potrebbe non rivestire il bianconero

La Juventus freme per il summit di mercato con il Sassuolo per Manuel Locatelli: vicino l’accordo con i neroverdi dopo una fase di stallo che sembrava far tramontare la trattativa.

Come riporta Fantacalcio.it, Locatelli potrebbe essere l’unico acquisto della Juventus in questa sessione di mercato. Niente ritorno di Pjanic dunque con il bosniaco “chiuso” da Aaron Ramsey che convince sempre di più Allegri nella posizione di regista.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM