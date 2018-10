Pogba, Raiola avverte la Juve: «Momento delicato, ma non è in vendita»

La Juventus sogna il ritorno in bianconero di Paul Pogba, ma Mino Raiola frena: ecco le parole del super agente

Clima rovente in casa Manchester United, alta tensione tra Josè Mourinho e Paul Pogba. Negli ultimi giorni si è parlato del possibile addio del francese, con la Juventus pronta ad approfittarne: i bianconeri sognano il ritorno del numero 6 e sono pronti a lanciare l’assalto. Ma Mino Raiola frena…

Ecco le parole del super agente ai microfoni di Rai Sport: «Preferisco non parlarne per il momento: è una fase molto delicata come tutti sappiamo. Comunque, il Manchester United è stato chiaro con tutti: Paul non è sul mercato». Parole di circostanza o tutto vero? Parola al mercato…