Calciomercato Juventus: missione di Ottolini in Portogallo, rispunta il nome di Kiwior. Intreccio con Kelly e Senesi, ultimissime

Calciomercato Juventus: il ds Marco Ottolini in Portogallo per Kiwior. Intreccio con Kelly e Senesi, novità importanti per la difesa

La Juventus accelera le proprie manovre sul calciomercato per ridisegnare la difesa in vista della prossima annata sportiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club ha individuato nell’acquisto di un nuovo centrale mancino la priorità assoluta per innalzare il livello qualitativo della rosa. Al momento, l’unico vero punto fermo e intoccabile del reparto è Gleison Bremer. Tutti gli altri elementi, al contrario, sono considerati cedibili di fronte a offerte economicamente rilevanti.

L’obiettivo numero uno: Marcos Senesi a parametro zero

In cima alla lista dei desideri della dirigenza c’è Marcos Senesi. Il calciatore si svincolerà a luglio dal Bournemouth e la Juventus si è mossa d’anticipo, presentando una prima offerta scritta per sbaragliare la forte concorrenza dell’Aston Villa. Nonostante la proposta del club inglese sia economicamente superiore, il blasone e il fascino storico della società torinese potrebbero giocare un ruolo decisivo nella scelta del giocatore.

Le alternative: la pista Kiwior dal Porto

Parallelamente, la società valuta profili alternativi per garantire solidità all’impostazione arretrata. Un nome che sta scalando rapidamente le gerarchie è quello di Jakub Kiwior. Il giocatore, che ha già calcato i campi della Serie A, è stato visionato dal vivo dalla dirigenza durante le sue recenti prestazioni in Portogallo. Il Porto valuta il suo cartellino circa 35 milioni di euro: una cifra importante, ma giustificata dalla rarità sul mercato di centrali mancini con le sue caratteristiche.

L’intreccio in uscita: le sirene inglesi per Lloyd Kelly

Il possibile affondo per l’ex centrale dei Gunners è strettamente legato al futuro di Lloyd Kelly. Il centrale gode della profonda stima di Luciano Spalletti, ma la sua ottima capacità di impostare il gioco ha attirato l’interesse di numerosi club di Premier League. La dirigenza non esclude affatto una sua cessione qualora arrivasse una proposta irrinunciabile dall’Inghilterra. L’operazione garantirebbe una ricca plusvalenza, pronta per essere reinvestita immediatamente in entrata. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si incastreranno questi delicati tasselli.