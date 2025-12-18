Calciomercato Juventus, che retroscena! L’interesse per quel giocatore è ancora vivo: le ultimissime

Calciomercato Juventus, che clamoroso retroscena! L’interesse per quel giocatore è ancora vivo: le ultime notizie

La sessione invernale di calciomercato si conferma un terreno complesso per i direttori sportivi, chiamati a bilanciare esigenze tecniche immediate con la resistenza dei club proprietari. La Juventus, alla ricerca di un rinforzo di spessore per il centrocampo, aveva individuato in Pierre-Emile Højbjerg il profilo ideale per innalzare qualità e carisma della rosa. Tuttavia, come evidenziato da Alfredo Pedullà, il tentativo bianconero si è arenato prima ancora di trasformarsi in una vera trattativa ufficiale.

Il principale ostacolo è rappresentato dall’Olympique Marsiglia, impegnato in una stagione ambiziosa e intenzionato a rafforzare la rosa piuttosto che indebolirla. Il presidente Pablo Longoria ha chiuso ogni spiraglio, ribadendo che Højbjerg non è sul mercato e rimane un pilastro imprescindibile, sia tatticamente che nello spogliatoio.

Già da settimane la situazione appariva chiara: lo stesso Roberto De Zerbi aveva sottolineato l’importanza del danese nel suo sistema di gioco, escludendo qualsiasi cessione. La vicenda conferma una regola non scritta del mercato di riparazione: strappare i leader di una squadra a metà stagione è quasi impossibile, soprattutto quando il club nutre ambizioni di vertice.

