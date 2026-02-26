Calciomercato Juventus: è fatta per il rinnovo di Pinsoglio! Firma fino al 2027 per il terzo portiere bianconero, tutti i dettagli dell’accordo

Calciomercato Juventus: fatta per il rinnovo di Pinsoglio fino al 2027! Tutti i dettagli dell’accordo per il terzo portiere bianconero

In una fase di profonda riorganizzazione tecnica e di inevitabili incertezze legate al mercato, la Juventus sceglie di ripartire dalle proprie certezze interne. Mentre i vertici dirigenziali della Continassa riflettono sul futuro dei titolari, è arrivata la decisione ufficiale di prolungare il contratto di una delle figure più rappresentative del gruppo squadra, garantendo continuità e stabilità emotiva allo spogliatoio.

Il rinnovo di Pinsoglio: un decennio a tinte bianconere

Nelle scorse ore, la società ha chiuso l’accordo per il rinnovo contrattuale di Carlo Pinsoglio.

Il nuovo contratto legherà il giocatore alla Vecchia Signora fino a giugno 2027. Non si tratta di un semplice iter burocratico, ma del giusto riconoscimento per un professionista esemplare e appassionato. Con questa firma, il classe 1990 raggiungerà lo straordinario traguardo di dieci stagioni consecutive con la maglia della Juventus (essendo stabilmente in prima squadra dal 2017). Una longevità sportiva rara ed eccezionale nel calcio moderno.

Rivoluzione tra i pali: i dubbi su Perin e Di Gregorio

La permanenza del numero 23 assume un peso specifico ancora maggiore alla luce dell’imminente “terremoto” che colpirà il pacchetto dei portieri. Durante la prossima sessione estiva, infatti, sono previsti profondi mutamenti.

Il futuro di Mattia Perin sembra ormai lontano da Torino. Allo stesso tempo, anche la conferma di Michele Di Gregorio non è del tutto certa. In questo scenario di “porte girevoli”, la gerarchia dei pali potrebbe essere totalmente riscritta sotto la vigile guida di Luciano Spalletti.

In un simile contesto di transizione, Pinsoglio avrà il delicato compito di fare da collante. Da sempre primo tifoso in panchina e saggio consigliere in allenamento, resterà alla corte di mister Spalletti pronto ad accogliere i futuri innesti, trasmettendo i valori e il DNA della “juventinità” a chiunque varcherà i cancelli dell’Allianz Stadium.