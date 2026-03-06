Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Calciomercato Juventus: Schlager arriverà a parametro zero in estate? Ecco cosa succederà, tutta la verità sul centrocampista del Lipsia

Il calciomercato Juventus continua a far discutere incessantemente gli appassionati e gli addetti ai lavori, specialmente per quanto riguarda il delicato futuro e la ricostruzione del centrocampo. Nelle ultime ore, sono circolate con insistenza numerose indiscrezioni riguardanti un possibile approdo a parametro zero di Xaver Schlager.

Le smentite degli esperti e lo stato della trattativa

Tuttavia, secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, la situazione reale è molto diversa e decisamente meno avanzata rispetto a quella descritta di recente da alcune testate giornalistiche. La società bianconera, infatti, non ha ancora concluso né portato a termine alcun accordo definitivo per assicurarsi le prestazioni del calciatore per la prossima stagione sportiva.

Sebbene si siano effettivamente svolti dei normali colloqui esplorativi durante la passata sessione invernale di gennaio, questi contatti iniziali non hanno portato a sviluppi concreti o ad accordi vincolanti tra le parti in causa. La dirigenza juventina sta portando avanti una strategia di mercato caratterizzata da un’attesa molto ponderata. Di conseguenza, l’operazione per il centrocampista austriaco non può essere assolutamente considerata in uno stato avanzato.

Le priorità per la mediana e la prudenza della dirigenza

Al momento, la Vecchia Signora sta valutando attentamente diverse opzioni e molteplici profili alternativi per rafforzare la propria mediana, cercando di individuare l’innesto più funzionale possibile all’attuale progetto tecnico. La priorità assoluta per il club torinese è trovare un elemento di spessore, capace di garantire allo stesso tempo equilibrio tattico e visione di gioco, senza però affrettare i tempi focalizzandosi su un unico obiettivo.

La scelta di non affondare immediatamente il colpo dimostra la chiara volontà di analizzare nel dettaglio ogni scenario possibile, prima di impegnarsi finanziariamente per i prossimi anni. L’opportunità di tesserare un giocatore svincolato di grande caratura internazionale rimane certamente una via interessante e da monitorare, ma non rappresenta in alcun modo l’unico percorso battuto dalla dirigenza della Continassa. I tifosi attendono con ansia nuovi e decisivi sviluppi, ma la parola d’ordine all’interno della Juventus rimane rigorosamente una sola: massima prudenza.