Calciomercato Juventus, si chiude per Kaio Jorge? C’è il retroscena Gabriel Jesus

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero chiuso l’affare Kaio Jorge ma starebbero temporeggiando per non occupare l’ultimo posto da extra-comunitario

Scrive Tuttosport: Kaio Jorge sarebbe disposto a salire sul primo aereo per Torino. Ha scelto la Juventus per gennaio, ma proprio come il club vorrebbe anticipare i tempo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

La Juve ha superato Milan e Benfica e ora cerca un accordo immediato con il Santos. Se il giocatore avesse il passaporto comunitario si starebbe già allenando con Allegri. Così invece Cherubini e obbligato a temporeggiare perché in caso di addio di Ronaldo la Juve si tufferebbe su Gabriel Jesus, anche lui extra comunitario.