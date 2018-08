Calciomercato Juventus, è Thiago Alcantara l’alternativa a Paul Pogba: il brasiliano del Bayern Monaco ha costi più accessibili

Dopo aver chiuso l’affare del secolo con l’arrivo di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, la Juventus è al lavoro sul mercato per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La priorità va al centrocampo, fari puntati su Paul Pogba ma non solo: conferme sulla pista Thiago Alcantara.

Se il francese vuole lasciare il Manchester United per tornare a risplendere, anche a causa del cattivo rapporto con Josè Mourinho, Fichajes sottolinea che il brasiliano del Bayern Monaco è una pista concreta soprattutto per i costi più accessibili: molto dipenderà dalle valutazioni della dirigenza bianconera, ma occhio al fratello di Rafinha per la Vecchia Signora…