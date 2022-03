Calciomercato Juventus, tutto su Raspadori: c’è il via libera dei senatori

Calciomercato Juventus: in estate i bianconeri affonderanno il colpo per Raspadori, è arrivato anche il via libera dei senatori

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata sul nome di Giacomo Raspadori per la Juve. Non è ancora stata avviata una vera e propria trattativa, ma da qualche settimana si lavora sull’attaccante del Sassuolo.

Il club bianconero ha interpellato anche i senatori che giocano in Nazionale insieme a lui: riscontri tutti positivi, confermando le sensazioni della dirigenza. Raspadori è uno da Juve. Nei prossimi giorni la Juventus potrebbe iniziare una trattativa col Sassuolo per un colpo in stile Locatelli.

