Calciomercato Juventus: Vlahovic verso l’addio a zero. Vuole 8 milioni, la probabile destinazione dell’attaccante serbo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic è ormai lontano dalla Juventus, con diversi top club europei pronti a farsi avanti per il centravanti serbo che lascerà Torino a parametro zero a giugno. Tra i club più interessati c’è l’Atletico Madrid, che potrebbe tornare alla carica dopo l’ultimo tentativo estivo, cercando di convincere il giocatore con un progetto sportivo competitivo e la possibilità di giocare subito da protagonista in Liga e nelle competizioni europee.

Il Manchester United continua a monitorare la situazione. Il club di Old Trafford, in costante evoluzione dopo l’arrivo di nuovi dirigenti e giocatori, potrebbe vedere in Vlahovic un rinforzo di assoluto livello per la prossima stagione, sfruttando la chance di un colpo a zero senza dover trattare il cartellino. La possibilità di affiancarlo a una squadra in ricostruzione potrebbe rappresentare per il serbo un’opportunità per misurarsi in Premier League e nei grandi palcoscenici europei.

n Spagna, il Barcellona osserva attentamente la situazione di Lewandowski. Qualora l’attaccante polacco lasciasse il club catalano, Vlahovic potrebbe essere considerato come sostituto ideale, pronto a integrarsi in un attacco già di alto livello e a dare nuova energia alla squadra guidata da Xavi.

In Italia, invece, i contatti si erano limitati a Milan, Inter e Napoli, tutti interessati al profilo del centravanti serbo. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’ingaggio: Vlahovic non accetterà un compenso inferiore a 8 milioni di euro netti a stagione, cifra difficile da sostenere per i club italiani senza sacrifici importanti. Questo rende più probabile una soluzione all’estero, dove il serbo potrà valorizzare il proprio talento e ottenere uno stipendio adeguato al suo livello.