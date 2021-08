Calciomercato Juventus, voci su Laporte del City: i dettagli

Calciomercato Juventus: dall’Inghilterra arrivano voci di un interessamento dei bianconeri per Laporte del Manchester City. La situazione

Secondo quanto riferito da Tuttosport, dall’Inghilterra continuano ad arrivare dei rumors legati ad Aymeric Laporte. Il difensore del Manchester City è chiuso dalla concorrenza di Stones e Ruben Dias, e vorrebbe tentare una nuova esperienza.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Il centrale spagnolo è accostato a rumors che lo rivogliono in Spagna, nella big della Liga. Si parla anche di Juventus, ovviamente in una soluzione in prestito.