Calciomercato Lazio, arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A

Calciomercato Lazio, colpo a parametro zero: Pedraza annuncia l’addio al Villarreal e conferma il trasferimento

Alfonso Pedraza ha ufficializzato il proprio futuro annunciando che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Lazio. Durante la presentazione del Trofeu Villarreal CF, il terzino sinistro ha comunicato l’addio al club che lo ha cresciuto e accompagnato per tutta la carriera, confermando quanto riportato dall’agenzia EFE. Pur avendo già scelto la sua prossima destinazione, Pedraza ha garantito massimo impegno fino all’ultima giornata.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Giocherò nella Lazio ma fino all’ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto; sono qui da tutta la vita e sono orgoglioso di ciò che ho realizzato, per questo sarò un professionista fino alla fine»

In scadenza di contratto, il laterale spagnolo lascerà il Villarreal a parametro zero, chiudendo un lungo ciclo in maglia gialla e aprendo una nuova fase della sua carriera in Serie A. La Lazio si assicura così un rinforzo di esperienza internazionale e grande affidabilità, mentre Pedraza si prepara a salutare il suo pubblico con la promessa di onorare fino all’ultimo giorno la maglia che ha indossato.