Calciomercato Lazio, il futuro di Noslin sarà lontano da Roma? Ecco le ultime da Formello

Calciomercato Lazio, il futuro di Noslin sarà forse lontano da Roma? Ecco le ultime notizie che arrivano da Formello

L’arrivo di Noslin alla Lazio ha sollevato dubbi tra i tifosi, soprattutto dopo l’eliminazione dalla UEFA Europa League, in parte attribuita al suo rigore sbagliato. L’errore dal dischetto ha alimentato le perplessità sulla sua affidabilità in momenti decisivi.

Secondo Il Messaggero, Noslin non ha mai segnato un rigore in carriera, un dato preoccupante per un attaccante chiamato a dare nuova linfa alla squadra in un finale di stagione complesso. La sua prestazione altalenante ha messo in discussione il suo impatto sulla rosa biancoceleste, lasciando aperti interrogativi sul suo futuro. La Lazio punterà ancora su di lui o cercherà alternative per rinforzare il reparto offensivo? Il mercato estivo potrebbe riservare sorprese.