Calciomercato Lazio, Guendouzi tra dubbi e mercato: un club italiano di vertice pronto a inserirsi secondo media francesi

Calciomercato Lazio, Guendouzi osservato speciale: un top club italiano valuta l’affondo secondo fonti francesi. Le ultime

Matteo Guendouzi continua ad essere al centro delle voci di mercato, complice un avvio di stagione poco brillante con la Lazio. Il centrocampista francese, già in estate, aveva manifestato il desiderio di cambiare aria, soprattutto dopo la mancata qualificazione alle competizioni europee. Tuttavia, le difficoltà nel mercato in uscita hanno bloccato ogni trattativa, costringendolo a restare nella Capitale.

Nonostante la permanenza forzata, l’interesse nei suoi confronti non si è affievolito. Club di Premier League come Newcastle e Aston Villa avevano già mostrato attenzione nei mesi scorsi e continuano a monitorare la sua situazione, pronti a intervenire qualora si aprisse uno spiraglio per un trasferimento.

A questi si sarebbe aggiunta anche l’Inter, secondo quanto riportato dal portale francese footballclubdemarseille.fr. I nerazzurri starebbero valutando l’evolversi della situazione contrattuale del giocatore, legato alla Lazio fino al 2028. Per lasciarlo partire, il club biancoceleste potrebbe chiedere una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.

