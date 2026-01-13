Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per il centrocampo: duello aperto con la Fiorentina

Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo per il centrocampo: si profila un duello acceso con la Fiorentina, le ultimissime

Il calciomercato della Lazio procede lontano dai riflettori, ma con una strategia sempre più definita. Tra le nuove idee emerse per rinforzare il centrocampo spunta il nome di Patrick Wimmer, classe 2001 del Wolfsburg. L’indiscrezione, rilanciata da Nicolò Schira, colloca l’austriaco nel mirino non solo dei biancocelesti ma anche della Fiorentina, segno di un interesse crescente attorno al giocatore.

Wimmer rappresenta il prototipo del centrocampista moderno: rapido, tecnico e soprattutto duttile. Può agire da esterno grazie alla sua progressione palla al piede, ma anche da trequartista, sfruttando visione di gioco e capacità di inserirsi senza palla. Dopo essersi formato in Austria, ha trovato spazio e continuità in Bundesliga, diventando un elemento affidabile nel Wolfsburg. La sua versatilità lo rende un profilo ideale per la Lazio, che cerca calciatori capaci di ricoprire più ruoli e adattarsi alle esigenze tattiche.

Dal punto di vista contrattuale, Wimmer è legato al club tedesco fino al 2027, una situazione che non obbliga il Wolfsburg alla cessione ma che potrebbe comunque aprire spiragli per una trattativa sostenibile, soprattutto se la società decidesse di monetizzare. La concorrenza della Fiorentina resta concreta, ma la Lazio considera l’austriaco un possibile rinforzo utile per ampliare le rotazioni e aumentare la profondità della rosa. Un nome, quello di Wimmer, che rimarrà sul taccuino biancoceleste nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

