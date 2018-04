Ganso per la Lazio, contatti col Siviglia: le cifre

Calciomercato Lazio, c’è Ganso nel mirino: dirigenza biancoceleste sulle tracce del trequartista di proprietà Siviglia, operazione da 10 milioni di euro

Paulo Henrique Chagas de Lima, nome nuovo per la Lazio. Il fantasista brasiliano, meglio noto come Ganso, è pronto a dare l’addio al Siviglia dopo due stagioni tra alti e bassi: solo otto presenze in Liga per l’ex San Paolo, con Vincenzo Montella che non considera parte del suo progetto tecnico. E non mancano i club sulle sue tracce…

Secondo quanto riporta Globoesporte, Ganso piace ad altri tre club: Gremio, Santos e Fenerbahce. La Lazio è alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato ed il fantasista sudamericano fa gola al direttore sportivo Igli Tare. Contatti avviati tra le parti secondo il portale brasiliano, con i Nervionenses che chiedono 10 milioni di euro per il cartellino del calciatore di Ananindeua.