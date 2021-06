Calciomercato Lazio, offerta da 8 milioni per Mihaila. Le novità

Mihaila è il nome nuove per il centrocampo della Lazio. Ecco le ultime sulla trattativa per il giocatore del Parma

Mihaila sembra essere il nome muovo per il centrocampo della Lazio. Ad attirare l’attenzione sarebbe stata l’ottima stagione disputata con la maglia del Parma, dove ha totalizzato in tutto 17 presenze, 4 gol e 3 assist. Ed ecco che, secondo quanto riportato da SportParma.com, i biancocelesti avrebbero messo sul piatto un’offerta di 8 milioni di euro più bonus. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto fino al 2025 a cifre superiori rispetto a quelle percepite in Emilia.

Per di più nella trattativa potrebbe rientrare anche il cartellino dell’esterno offensivo Cicerelli, nell’ultima stagione in prestito alla Salernitana. Insomma, un nome nuovo che entrata in orbita Lazio e che sarebbe finito nel taccuino.