Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri e le esigenze di Fabiani: i biancocelesti studiano un piano per muoversi a gennaio, tra sessione a saldo zero, prestiti e scambi

Calciomercato Lazio, i biancocelesti studiano un piano per muoversi a gennaio, tra sessione a saldo zero, prestiti e scambi

La Lazio si prepara a un mercato invernale complicato, più di equilibrio che di spesa. Il direttore sportivo Angelo Fabiani lavora in attesa del verdetto della Commissione di vigilanza sui conti, atteso sabato e decisivo per capire se a gennaio il club potrà operare liberamente o dovrà muoversi a saldo zero. Senza un via libera pieno, ogni ingresso sarà legato a una cessione.

«Le riflessioni sono ai massimi livelli», ha spiegato Fabiani prima di Parma-Lazio, ma come riporta il Corriere dello Sport le opzioni restano limitate. Sul tavolo ci sono prestiti e scambi, con i nomi di Dele-Bashiru, Belahyane e Samuel Gigot tra i possibili coinvolti. Tijjani Noslin, decisivo al Tardini, non è considerato cedibile se non davanti a offerte irrinunciabili.

Situazione diversa per Christos Mandas, che potrebbe partire anche a cifre inferiori rispetto alla valutazione estiva, scelta che obbligherebbe però la Lazio a intervenire nuovamente sul ruolo del portiere. Da Formello filtra invece una linea netta: Guendouzi non si tocca, nonostante l’interesse dalla Premier League.

Le richieste di Sarri e il nodo Tavares

Maurizio Sarri è stato chiaro: «Servono rinforzi, non basta non indebolire la squadra». Le priorità sono una mezzala e un vice Zaccagni. Capitolo Nuno Tavares: il tecnico valuterebbe una cessione per un profilo più funzionale, ma Fabiani frena. Gennaio sarà un esercizio di precisione, tra vincoli, idee e tempistiche.