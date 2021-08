Calciomercato Lazio: possibile ritorno di Pereira? I dettagli

Lazio attiva sul fronte calciomercato a cacca di un esterno offensivo: l’ipotesi del ritorno di Andreas Pereira è ancora in piedi

Una situazione un po’ complicata quella del calciomercato della Lazio. I biancocelesti, infatti, sono ancora bloccati dall’indice di liquidità e, al momento, non possono concludere altri colpi. Tuttavia, il presidente Lotito ha promesso che la situazione si sbloccherà e Mister Sarri sta continuando a chiedere i rinforzi giusti per puntellare la squadra.

In particolare, il Comandante vorrebbe un altro esterno offensivo, dato che dietro ai titolari Correa e Felipe Anderson ci sono solamente i due ragazzini Moro e Romero. Pertanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ipotesi del ritorno di Andreas Pereira alla Lazio è ancora viva. Il brasiliano, con passaporto belga, sta facendo un buon precampionato con il Manchester United, ma è in cerca di una nuova squadra in cui poter giocare. I biancocelesti, ormai con un nuovo allenatore e un nuovo modulo, potrebbero fare al caso suo.