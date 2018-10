Luis Alberto vuole il rinnovo: chiesto l’aumento alla Lazio

Caso Luis Alberto in casa Lazio, lo spagnolo vuole il rinnovo di contratto: chiesto l’aumento dell’ingaggio alla dirigenza biancoceleste

Reduce da una stagione da protagonista, con gol e assist a raffica, Luis Alberto è tra le note negative di questa prima parte di stagione in casa Lazio. Il fantasista non ha convinto a pieno e il direttore sportivo Igli Tare ha sottolineato che deve riconquistarsi il posto da titolare. Ma c’è di più…

Secondo quanto riporta Il Messaggero, lo spagnolo sta spingendo per il rinnovo di contratto: come accaduto per Milinkovic-Savic e Immobile, l’ex Liverpool avrebbe chiesto alla dirigenza biancoceleste l’aumento dell’ingaggio.