Calciomercato
Calciomercato Lazio, Sarri ha individuato il profilo giusto per rinforzare la rosa e guarda in casa Milan! Tutti i dettagli
Calciomercato Lazio, Sarri rompe gli indugi: individuato il rinforzo ideale. Occhi in casa Milan e punta un nome pesante: i dettagli
Dopo un’estate segnata da un mercato praticamente paralizzato, la Lazio si prepara a vivere una sessione invernale da protagonista. Maurizio Sarri ha già individuato il rinforzo ideale per il suo centrocampo: Ruben Loftus-Cheek, una vecchia conoscenza del tecnico toscano. Come riportato da Alfredo Pedullà, il centrocampista del Milan è balzato in cima alle preferenze biancocelesti, superando anche il profilo di Lazar Samardzic.
Il “sì” di Loftus-Cheek e il legame con Sarri
La trattativa poggia su fondamenta solide, grazie al rapporto speciale che lega il giocatore al “Comandante”.
- Feeling storico: Loftus-Cheek ha vissuto una delle sue stagioni migliori al Chelsea proprio sotto la guida di Sarri, chiudendo il 2018/19 con 10 gol e un ruolo centrale nel sistema di gioco. Non sorprende quindi che l’inglese abbia già dato piena disponibilità al trasferimento, attratto dalla possibilità di ritrovare continuità e un contesto tattico che valorizzi le sue qualità da incursore.
- La posizione del Milan: In via Aldo Rossi il centrocampista non è più considerato incedibile. Pur godendo della stima di Massimiliano Allegri, il club rossonero è pronto a valutare la cessione per alleggerire il monte ingaggi — Loftus-Cheek percepisce circa 4 milioni — e finanziare gli interventi in difesa, dove il sogno resta Kim.
I nodi della trattativa: ingaggio e il “fattore Tare”
Nonostante la reciproca apertura, restano alcuni ostacoli da superare per arrivare alla fumata bianca entro gennaio.
- Sostenibilità economica: L’ingaggio dell’inglese è elevato per gli standard della Lazio. La formula più probabile è un prestito con diritto di riscatto, con Loftus-Cheek disposto a spalmare lo stipendio su più anni in caso di trasferimento definitivo.
- L’incrocio con Tare: A rendere il tutto ancora più interessante c’è la presenza di Igli Tare, oggi direttore sportivo del Milan, che si ritrova a trattare la cessione di un suo giocatore proprio con la società che ha guidato per anni. Un intreccio che coinvolge anche il futuro di Mario Gila e aggiunge un ulteriore livello di complessità alla negoziazione
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno