Calciomercato Lazio: Sarri vuole Insigne ma Fabiani ha un altro piano. Posizioni diverse per il tecnico bianconceleste e il direttore sportivo

Un mercato di gennaio che si gioca su un doppio binario, tra le esigenze immediate del campo e la programmazione a lungo termine della società. In casa Lazio è già iniziato il dibattito sulla strategia da adottare nella finestra invernale, un confronto che, come riporta Il Messaggero, vede su posizioni diverse il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani.

Il punto di partenza è la situazione economica: in attesa di capire se la mossa di Lotito per sbloccare totalmente le operazioni andrà a buon fine, la certezza è che la Lazio potrà operare almeno con un mercato a saldo zero. Una condizione che permette di ingaggiare giocatori svincolati. Proprio su questa possibilità si concentra il desiderio di Sarri: il tecnico insiste per avere subito Lorenzo Insigne.

L’ex capitano del Napoli è visto dall’allenatore come la soluzione ideale per sopperire all’assenza dell’infortunato Zaccagni, un innesto di qualità ed esperienza pronta all’uso. Sebbene il suo tesseramento non possa avvenire prima di fine novembre, Sarri lo considera la priorità per alzare il livello tecnico della squadra.

Di parere diverso, però, sarebbe il DS Fabiani. Il dirigente avrebbe in mente un’altra strategia, più orientata alla valorizzazione degli asset interni. La sua idea sarebbe quella di rilanciare definitivamente Tijjani Noslin. L’olandese, su cui la società ha fatto un investimento importante in estate, è stato decisivo con il gol del pareggio nell’ultima partita, e Fabiani vorrebbe dargli piena fiducia piuttosto che chiudergli lo spazio con un nuovo arrivo.

Due filosofie a confronto: da un lato, la richiesta di un campione affermato per risolvere un’emergenza; dall’altro, la volontà di proteggere un investimento e puntare sulla crescita interna. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale linea prevarrà.