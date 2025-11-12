Calciomercato Lazio, Sarri prende in mano la situazione in vista della sessione di gennaio! Ecco le possibili cessioni di gennaio 

Calciomercato Lazio: il tecnico dei biancocelesti Sarri al comando in vista di gennaio, ecco i giocatori in uscita

La società sembra intenzionata a concedere a Maurizio Sarri piena autonomia sulle cessioni di gennaio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’allenatore avrà carta bianca nella gestione delle uscite, con l’obiettivo di rimodellare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Sarri avrebbe già individuato i giocatori da mettere sul mercato: Noslin, Belahyane, Nuno Tavares e Dele-Bashiru. La linea del club è chiara: operare a saldo zero, consentendo nuovi innesti solo dopo alcune cessioni. Non si esclude che queste operazioni possano comportare minusvalenze, soprattutto per Noslin e Belahyane, acquistati rispettivamente per circa 17 e 10 milioni di euro.

Tra i nomi citati, l’unico su cui la società sembra voler riflettere è Dele-Bashiru, considerato ancora una scommessa tecnica dopo l’investimento fatto appena un anno fa.

