Calciomercato Lazio: si punta a chiudere Basic. Spunta l’opzione Torreira

La Lazio sta lavorando per rinforzare il proprio centrocampo: Toma Basic e Lucas Torreira sono i prescelti di Tare

La questione indice di liquidità sembra in via di risoluzione, con Lotito pronto a scendere in campo per portare ordine. Adesso, l’obiettivo è puntellare ulteriormente la rosa e, in particolare, rinforzare il centrocampo con due nuovi innesti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i prescelti sono Toma Basic e Lucas Torreira. Per il croato del Bordeaux c’è già da tempo un accordo per il contratto, mentre quello con il club francese è vicinissimo alla fumata bianca; operazione da 10 milioni totali. Per il mediano uruguayano, invece, si può lavorare con l’Arsenal per il prestito con diritto di riscatto. Il 25enne ex Atletico Madrid conosce già la Serie A, avendo giocato con le maglie di Pescara e Sampdoria, e sarebbe un ottimo investimento per il futuro, in sostituzione del 34enne Lucas Leiva.