Calciomercato Lazio: due biancocelesti con le valigie in mano. Spuntano destinazioni a sorpresa in questo gennaio, ecco dove potrebbero trasferirsi

Calciomercato Lazio: due biancocelesti pronti a dire addio. Destinazioni a sorpresa in questo gennaio, ecco dove possono andare

Il calciomercato della Lazio entra in una fase incandescente, dove le strategie in entrata dipendono pesantemente da possibili, clamorose uscite. Nelle ultime ore, il Direttore Sportivo Angelo Fabiani si trova a dover gestire due fronti caldissimi che potrebbero ridisegnare la retroguardia biancoceleste: il pressing milionario su Romagnoli e l’addio di Tavares.

La tentazione qatariota: Romagnoli nel mirino

La notizia più rumorosa riguarda il cuore della difesa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’Al-Sadd sta preparando un’offerta ufficiale per ingaggiare immediatamente Alessio Romagnoli. Il club del Qatar fa sul serio e mette sul piatto cifre da capogiro per il centrale classe 1995. La proposta è di quelle che fanno tremare i polsi: contratto triennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Per Romagnoli si tratta di una scelta di vita, ma per la Lazio è un dilemma tecnico: privarsi del proprio pilastro a metà stagione è un rischio enorme, nonostante la portata economica dell’affare.

Tavares ai saluti: spunta Fabregas

Parallelamente, si muove qualcosa sulla corsia mancina. Nuno Tavares è sempre più lontano dalla Capitale. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, sul giocatore non c’è solo il Besiktas: si è inserita con forza la squadra allenata da Cesc Fabregas (il Como), alla ricerca di rinforzi di gamba per la fascia. L’ex campione spagnolo, ora tecnico ambizioso e propositivo, apprezza le doti offensive del portoghese.

L’effetto domino: Pedraza subito?

L’uscita di Tavares potrebbe innescare un effetto domino virtuoso. La Lazio, infatti, ha già un accordo di massima per giugno con Alfonso Pedraza, esterno mancino del Villarreal, giocatore di gamba e tecnica. Se Tavares dovesse salutare a gennaio, la dirigenza laziale proverebbe ad anticipare l’arrivo dello spagnolo in questa finestra di mercato, regalando subito al mister un rinforzo già bloccato per il futuro. Le prossime ore saranno decisive per capire se la difesa della Lazio cambierà volto.