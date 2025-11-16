Calciomercato Lazio, Lotito ha preso una decisione molto importante: sono tre i regali per Sarri a gennaio. I dettagli

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno deciso di prendere tre rinforzi a gennaio. Le posizioni e le prossime mosse di Fabiani

La Lazio si appresta ad affrontare una sessione di calciomercato di gennaio che si preannuncia particolarmente intensa e strategica. A seguito di un confronto approfondito tra Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito, è stato siglato un patto operativo che delineerà tutte le mosse invernali. Come riportato dal Corriere dello Sport, la decisione chiave è l’arrivo di tre nuovi calciatori, con Sarri che avrà piena autonomia e l’ultima parola su ogni scelta tecnica, sia per le entrate che per le uscite. Questa strategia è stata definita nell’incontro avvenuto venerdì a Formello.

Il primo rinforzo prioritario sarà un regista. L’operazione Nicolò Rovella ha evidenziato la necessità di un sostituto di qualità, un giocatore capace di dettare i tempi della manovra, garantire equilibrio e fluidità nelle fasi di costruzione del gioco. Affianco al regista, la Lazio mira a inserire una mezzala di inserimento. Questo profilo dinamico, abile negli attacchi senza palla e nel proporsi in zona offensiva, è ritenuto indispensabile per aumentare la profondità e la capacità realizzativa del centrocampo biancoceleste. Il terzo tassello individuato è un vice Zaccagni, ovvero un esterno mancino naturale. L’obiettivo è offrire alternative credibili sulla fascia sinistra, mantenendo alto il livello di imprevedibilità e pericolosità offensiva della squadra.

Il piano di mercato della Lazio potrebbe, tuttavia, non limitarsi esclusivamente a questi tre acquisti predefiniti. La società ha infatti inserito sul mercato quattro giocatori: Tavares, Noslin, Mandas e Belahyane. Qualora dovessero pervenire offerte ritenute soddisfacenti, questi calciatori potrebbero lasciare Formello già a gennaio. L’accordo tra Lotito e Sarri prevede un piano flessibile: ogni eventuale cessione aprirebbe immediatamente la porta a nuovi innesti, consentendo alla rosa di ampliarsi ulteriormente se necessario.

L’obiettivo generale di questa sessione di mercato è estremamente chiaro: intervenire con precisione chirurgica, evitando stravolgimenti radicali della squadra, ma puntando a innalzare significativamente la qualità complessiva, migliorare l’equilibrio tattico e aumentare la competitività della Lazio. Si tratta di un mercato costruito su misura, dove la visione e le decisioni tecniche di Maurizio Sarri saranno il fulcro assoluto delle operazioni.