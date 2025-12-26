Calciomercato Lazio, Tavares pronto a lasciare i biancocelesti. Una squadra estera ci prova? - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: Tavares nel mirino dell’Al-Ittihad, la società biancoceleste attende l’offerta ufficiale

Il futuro di Nuno Tavares potrebbe allontanarsi dalla Lazio e dalla Serie A già a partire dalla sessione di mercato del 2026. L’esterno portoghese è infatti finito nel mirino dell’Al-Ittihad, club saudita che ha individuato nel laterale biancoceleste il rinforzo ideale per la propria corsia mancina. Come riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, l’entourage del giocatore è già in contatto con il club arabo per sondare la disponibilità al trasferimento, avviando una trattativa che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Al momento, tra le parti persiste una lieve distanza sull’ingaggio, ma la potenza economica del fondo PIF potrebbe facilmente colmare il gap, rendendo l’operazione più vicina alla realizzazione. Nonostante i colloqui avanzati con il giocatore, la Calciomercato Lazio registra ancora un punto di attesa: la società biancoceleste non ha ricevuto una proposta formale dall’Al-Ittihad. Il club capitolino, guidato dal presidente Claudio Lotito, rimane prudente e vigile, pronto a valutare solo offerte ritenute congrue rispetto al valore del laterale portoghese.

Tavares si è dimostrato un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, e Lotito non intende cedere a sconti per un giocatore che ha contribuito in maniera significativa al rendimento della squadra. Tuttavia, in presenza di una cifra irrinunciabile, la società potrebbe aprire alla trattativa, valutando il miglior scenario possibile per il futuro del club.

In caso di cessione, la Calciomercato Lazio dovrà concentrarsi immediatamente sulla ricerca di un sostituto all’altezza, per non indebolire la squadra in vista della stagione successiva. Tra i profili monitorati ci sono giocatori come Zeki Celik, già apprezzato anche dalla Juventus, e diverse giovani promesse internazionali, che potrebbero garantire freschezza, dinamismo e qualità sulla fascia destra o sinistra.

La situazione di Tavares resta dunque uno dei principali temi del Calciomercato Lazio, con scenari in continua evoluzione e un occhio sempre vigile su eventuali sviluppi che potrebbero cambiare radicalmente le strategie biancocelesti per il 2026.

