Calciomercato Lazio, visite mediche fissate per Belahayane e Provstgaard. Ecco quando si terranno

Calciomercato Lazio, visite mediche già fissate per Belahayane e Provstgaard. Ecco quando si terranno e i dettagli

Il calciomercato Lazio sta per mettere a segno un doppio e importante colpo in entrata proprio nel finale della finestra di gennaio, con gli arrivi in biancoceleste di Belahyane e Provstgaard. Due nuovi colpi che possono dare una linfa nuova al tecnico Baroni.

I biancocelesti andranno così a rinforzare sia il centrocampo e sia la difesa con due innesti dal futuro assicurato. Secondo quanto raccolto, le visite mediche dei due calciatori avverranno nella mattinata di domani, poi la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale del club.