Settimana calda per la Lazio e il suo direttore sportivo Tare alle prese con la chiusura di due trattative importanti per la prossima stagione dei biancocelesti: Acerbi dal Sassuolo e Wesley dal Bruges.

Trattativa già avviata e a buon punto tra la Lazio e il Sassuolo per il trasferimento nella Capitale di Francesco Acerbi, difensore neroverde e della nazionale maggiore italiana. La Lazio ha già offerto 10 milioni per il difensore, o in alternativa 6 milioni più il cartellino di Cataldi, ma questa offerta è stata respinta dal patron del Sassuolo Squinzi che vuole minimo 12,5 milioni per il giocatore. Trattativa agli ultimi dettagli, che si dovrebbe chiudere in settimana, ma con il rischio di saltare definitivamente visto i rapporti poco idilliaci tra il presidente Lotito e Squinzi. Proprio per questo motivo la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e ha già avviato i contatti con Caleta-Car del Salisburgo, Vestergaard del Borussia Mönchengladbach e con l’argentino Senesi, difensore del San Lorenzo.

Altra trattativa in dirittura d’arrivo per la Lazio è quella riguardante con l’attaccante Wesley del Bruges, prescelto per essere l’alternativa a Ciro Immobile dopo la partenza in direzione Chievo di Filip Djordjevic e le non brillanti prestazioni offerte da Caicedo in quel ruolo. Accordo già trovato con il giocatore, ma l’offerta di 11 milioni presentata dalla Lazio è stata rifiutata dal Bruges, che valuta il giocatore 15 milioni. La Lazio, però, non vuole mollare il giocatore e nella prossima settimana cercherà di arrivare alla fumata bianca per portare l’attaccante nella Capitale. Giocatore che, in caso di arrivo in biancoceleste, andrà ad occupare la casella di extracomunitario vista la nazionalità brasiliana, lasciata libera dalla cessione di Djordjevic.